La Generalitat mantiene la alerta por la nevada en el Pirineo y en Girona

Protección Civil de la Generalitat mantiene la alerta del plan NEUCAT por la nevada en el Pirineo y las posibles afectaciones en Girona, informa la dirección general de Emergencias.

El Comité técnico del Plan NEUCAT se ha reunido a primera hora de hoy para hacer seguimiento del episodio de nieve y viento iniciado este fin de semana.

A estas horas, no se ha producido ninguna incidencia grave debido a la nevada, aunque hace falta hacer un seguimiento de la evolución meteorológica y las afectaciones que la nieve pueda provocar en las carreteras.

No obstante, se mantiene la posibilidad de alguna nevada en las comarcas de Girona a lo largo del día de hoy.

Así, la cota de nieve no ha sido tan baja como se había previsto ayer y esta mañana se situará en torno a los 500 metros, aun cuando puede variar a lo largo del día.

Algunos de los gruesos de nieve acumulados (cm) hasta hoy son: 53 cm en Naut Aran, 39 en Vielha, 33 en Esterri d'Àneu, 25 en Puigcerdà, 20 en Viu de Llevata y 13 en Das.

Carreteras de la Generalitat ha informado al Comité técnico que esta mañana continúan las tareas de las máquinas quitanieves para mantener la circulación en las carreteras afectadas por la nieve.

En estos momentos, se producen las siguientes afectaciones en las carreteras, según el Servicio Catalán de Tráfico: están cortadas la BV-4031 de Castellar de N'Hug hacia La Molina y la C-28 en Naut Aran para acceder al Puerto de la Bonaigua.

Además, la obligación de circular con cadenas afecta a algunos tramos de once vías.

Se trata, en la demarcación de Lleida, de la C-13, la C-28 y la C-147 en Esterri d'Àneu; de la C-142b en Naut Aran para acceder al Pla de Beret y la C-28 en Vielha hacia Baquèira; de la L-500 y la L-501 a Vall de Boí para ir al Balneario de Boí y al Pla de l'Ermita, respectivamente; de la L-504 en Llavorsí en dirección Tavascan; de la L-510 en Alins y de la N-141 en Bossòst hasta el Coll del Portillon. También hacen falta cadenas en la L-503 en la Torre de Cabdella.

Hace falta recordar que en la N-230 en Vielha está restringido el paso de vehículos articulados en dirección Vilaller en ambos sentidos por nieve o hielo en la calzada.

En la demarcación de Girona, hasta ahora, sólo hay una vía afectada por la nieve con el uso obligatorio de cadenas para circular, la N-260 en Planoles, donde desde el kilómetro 130 también está restringido el paso a los vehículos pesados.

Además, Protección Civil mantiene en prealerta el plan ALLAUCAT por el peligro de aludes fuerte en Aran y norte del Pallars Sobirà.

Según el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), desde el inicio de la nevada la noche del jueves y hasta la noche de ayer domingo han caído 50-70 cm de nieve reciente a 2.300 m en este sector, con viento fuerte de componente norte.