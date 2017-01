Bárcenas dice que la "contabilidad extracontable" del PP era "inocua"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha reconocido ante el tribunal del macrojuicio de Gürtel que en el PP se llevaba una "contabilidad extracontable" en la que se reflejaban donativos de empresarios que no correspondían a una gestión, pero la ha calificado de algo "absolutamente inocuo".

Durante su interrogatorio ante en la Audiencia Nacional, la fiscal le ha exhibido los conocidos como "papeles de Bárcenas" con la contabilidad B del partido, que él ha reconocido pero a la que se ha referido varias veces, ante las insistentes preguntas de la fiscal de si eran unas cuentas "paralelas" o "B", como una "contabilidad extracontable".

"Eran donativos que no tenían carácter finalista, no se correspondían a una gestión", ha dicho para añadir que "no se contabilizaban oficialmente, es obvio, pero se llevaba un control de entradas y salidas"

El acusado ha explicado que estos donativos los recibía siempre el extesorero del PP Álvaro Lapuerta -"una persona completamente honesta"-, que luego los anotaba en unos folios donde se recogían los nombres de los donantes y las cantidades, unas anotaciones que también reflejaba Bárcenas para que se dejara constancia por partida doble, ya que "era un tema delicado" y tenía que estar "bien controlado".

Ha dicho que los empresarios entregaban esas cantidades sin carácter finalista y era "algo absolutamente inocuo". "Todos los empresarios y a todos los partidos quieren echar una mano", ha apostillado.

En un momento dado del interrogatorio, el abogado de Bárcenas le ha instado a dejar de contestar a estas preguntas sobre la caja B puesto que este aspecto se enjuiciará en una pieza separada, ante lo que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha remarcado que "la línea" entre lo que se enjuicia ahora y la pieza "es bastante difícil de separar".