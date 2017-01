Cospedal lleva al Congreso el dictamen del Yak-42 que aceleró el cese de Trillo

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparecerá mañana ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 que ha asumido su departamento y que ha precipitado el cese de Federico Trillo como embajador en Londres.

A las 16 horas, la titular de Defensa dará cuenta de ese informe en una sesión a la que asistirán como invitados, repartidos en la propia sala y una anexa habilitada para ellos, los familiares de las víctimas del accidente aéreo, ocurrido en Turquía en 2003, en el que fallecieron 62 militares españoles que volvían de misión en Afganistán.

Todos los partidos han pedido la presencia de los representantes de la asociación de familias de las víctimas y así el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha dicho que a su partido le gustaría que asistieran.

El pasado lunes, Cospedal se comprometió a asumir el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente que responsabiliza al Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Federico Trillo.

El informe del Consejo de Estado, que no es vinculante, declara la responsabilidad patrimonial de Defensa y advierte de la existencia de irregularidades en las contrataciones de vuelos para el transporte de tropas a misiones internacionales.

Según el ministerio, con independencia de que los tribunales determinaron en su día que Defensa "no tuvo responsabilidad civil o penal" en el accidente, el dictamen sí declara la responsabilidad patrimonial del Estado, indemnizaciones que ya fueron sufragadas.

En su informe, el Consejo de Estado señala que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Ante este nuevo escenario, el Gobierno decidió el pasado viernes, en su habitual reunión del Consejo de Ministros, cesar a Federico Trillo como embajador en Londres.

El propio Trillo anunció el jueves que dejaba su cargo y pidió al Gobierno que su relevo "se produjera cuanto antes" para no "interferir" en la acción del Ejecutivo.

Por otro lado, la comparecencia de Cospedal puede dejar sin efecto la solicitud del PSOE de que la ministra rinda cuentas ante el pleno en una sesión extraordinaria de la Cámara durante este mes de enero, inhábil a efectos parlamentarios.

La Diputación Permanente del Congreso, que se reunirá el jueves, deberá decidir sobre la celebración de ese pleno.

También deberá decidir sobre la solicitud de Podemos, ERC y Compromís que reclaman la comparecencia en sesión plenaria del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que reclaman que "pida perdón" a las víctimas del Yak-42 y sus familiares "tras 14 años mirando para otro lado".