El primer temporal del año anticipa un fin de semana desapacible

El primer temporal del año ha penetrado hoy en la península y dejará a lo largo del fin de semana episodios de intensas nevadas en cotas bajas del norte peninsular y Baleares, viento y temporal marítimo y sensación térmica de mucho frío.

Este fuerte temporal, que se canaliza entre el anticiclón de las Azores y una zona de bajas presiones situada sobre el interior de Europa, se mantendrá hasta el martes, cuando "se impondrá un cambio de situación que dejará mucho más frío", ha adelantado Ana Casals, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De momento, según las previsiones de la Aemet, durante este fin de semana predominará la nubosidad abundante con precipitaciones en el tercio norte, sobre todo en el Cantábrico, noroeste de Navarra y Pirineos, donde se pueden recoger hasta 120 litros por metro cuadrado.

Nevará en cotas bajas, a 600 metros el sábado y unos 800 el domingo, con acumulaciones importantes en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, mientras en Mallorca podría nevar mañana a una cota de 300 metros y se registrarán precipitaciones importantes en el resto del archipiélago.

Las temperaturas serán bajas en general el fin de semana, con descensos más acusados en zonas de montaña de la mitad norte, pero será el viento de componente norte el que favorezca "la sensación térmica de mucho frío", ha explicado la portavoz de la Aemet.

"Hoy han bajado las temperaturas mínimas y este fin de semana van a bajar mucho las máximas en toda la península, sobre todo mañana en la mitad sur, lo que aumentará el riesgo de heladas", ha señalado.

El domingo "seguirán bajando las mínimas y, aunque suban las máximas en el norte por estar el cielo nublado, el ascenso no será suficiente para evitar que continúen las heladas".

En cuanto al viento, seguirá soplando con intensidad fuerte e intervalos de muy fuerte en el Cantábrico oriental, áreas del cuadrante noreste peninsular y en Baleares, con rachas superiores a 100 kilómetros por hora en Pirineos.

En el litoral cantábrico y Galicia, el viento del noroeste fuerza 7 favorecerá la formación de olas de hasta seis metros, mientras en el Mediterráneo habrá temporal marítimo en puntos del litoral de Cataluña y en Baleares, donde la situación empeorará el domingo.

La situación de inestabilidad se prolongará hasta el martes de la próxima semana, con una ligera subida de las temperaturas el lunes y un nuevo "desplome" el martes, ha asegurado Ana Casals, con la "entrada en retroversión" de aire muy frío desde Europa, que podría dejar precipitaciones en todo el este peninsular.

Este nuevo frente, con temperaturas que podrían bajar de los 17 grados negativos en zonas altas, dejará "heladas severas o muy fuertes" al menos hasta el día 20 en el interior, pero también cerca de la costa, y de nuevo nevadas en cotas muy bajas.

Esta entrada de flujo del noreste de origen continental, "más seco y frío", se mantendrá, al menos, hasta el viernes de la próxima semana, según la Aemet, que prevé que la situación tienda a normalizarse el resto de días.

No obstante, matiza en su página web, persiste la posibilidad de precipitaciones en el área cantábrica oriental y en Baleares, pero ya de carácter débil, con temperaturas estables, aunque en valores muy bajos, y heladas generalizadas e intensas en zonas del interior.

Ana Casals ha confirmado a Efe que la situación atmosférica en Madrid "es favorable" para que no haya contaminación, porque "no hay inversión térmica ni se la espera y porque hay ventilación por la presencia de más viento de lo normal", situación que se prolongará, al menos, hasta el domingo.