El pleno de San Sebastián rechaza conceder el Tambor de Oro a Àngels Barceló

El pleno del Ayuntamiento de San Sebastián no ha ratificado hoy la concesión del Tambor de Oro a la periodista Àngels Barceló (Barcelona, 1963) tras la sorpresiva abstención del PNV, con lo que el máximo galardón que otorga la ciudad quedará desierto en 2017.

La candidatura de Barceló fue propuesta por las entidades privadas del Consejo de Administración de San Sebastián Turismo, pero había recibido el rechazo de toda la oposición, que consideraba que la periodista no acumulaba méritos suficientes, y había generado un importante revuelo en las redes sociales.

En la votación, el PNV, EH Bildu, PP e Irabazi se han abstenido, mientras que el PSE-EE no ha participado con el argumento de que la propia Barceló comunicó ayer al edil socialista Ernesto Gasco que renunciaría al Tambor de Oro si no había consenso.

Ernesto Gasco ha pedido que, ante la evidente falta de apoyos, se retirara la candidatura de Barceló y, por tanto, no se sometiera a votación en esta sesión extraordinaria en la que requería mayoría absoluta para que pudiera salir adelante.

Sin embargo, el alcalde, Eneko Goia, ha decidido mantener el orden del día acordado para este pleno, en el que sí se ha ratificado la concesión de las Medallas al Mérito Ciudadano con la unanimidad de todos los partidos.

La división de opiniones entre los dos socios que sustentan el gobierno local -PNV y PSE- se ha evidenciado en la concesión del Tambor de Oro de este año, que quedará desierto tras no ser ratificado, como ya ocurrió en 1984, cuando el pleno rechazó que fuera para los Duques de Alba.

Ernesto Gasco ha recalcado que la propuesta de distinguir a Àngels Barceló se hizo conforme al procedimiento, ha reconocido que se han podido cometer "errores" y ha pedido "disculpas" en tal caso, pero ha querido dejar claro que en ningún caso ha habido mala voluntad por parte de nadie.

Gasco ha apostado por evitar "polémicas estériles", ha recordado que el galardón ha quedado desierto en otros años "también polémicos" y ha abogado por trabajar para evitar que esto ocurra con medidas concretas como la elaboración, por ejemplo, de informes de idoneidad de los posibles candidatos.

La portavoz del PNV, Miren Azkarate, ha lamentado la situación generada y ha subrayado que "nadie discute la gran profesionalidad de Barceló", aunque la ciudadanía no entiende que sea ella la persona que recoja el Tambor de Oro el próximo día 20.

La representante de EH Bildu Amaia Almirall también ha coincidido con el resto de portavoces de la oposición en destacar la valía de la periodista, pero ha opinado que "la gente no ha entendido" su candidatura en la que, a su juicio, han faltado "tino y responsabilidad".

Miren Albiztur (PP), por su parte, ha lamentado la polémica generada en torno a este galardón y ha opinado que en San Sebastián no existe el sentimiento de que "todos los donostiarras" han participado en la elección del Tambor de Oro.

La edil de Irabazi Amaia Martín ha criticado que no haya existido diálogo con los grupos ni con la ciudadanía para entregar esta distinción, y ha opinado que otras muchas personas sí cumplen los requisitos para recibir "el premio más querido por los donostiarras", entre ellas la bailarina Alicia Amatriain.