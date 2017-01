Una mujer con un menor se expone a un desahucio en Ferrol por deber 1.600 euros

El juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol ha dejado hoy visto para sentencia el caso de una mujer, con un hijo menor de edad a su cargo, que se expone a un desahucio al adeudar 1.600 euros por las mensualidades de su vivienda desde la pasada primavera.

La afectada, que se ha presentado ante los medios como Heidi, ha alertado sobre la posibilidad de que "te veas en la calle" y no tener "donde dormir con tu hijo; lo pasas fatal, me come mucho la cabeza".

"Me siento mal por mi hijo; más por él, a mí me da igual dormir en cualquier sitio", ha dicho durante una concentración posterior a la vista, en la que ha estado arropada por diferentes asociaciones de la ciudad.

Ignacio Martínez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha declarado que la mujer, "divorciada" y "sin asignación económica", tiene un hijo de 16 años.

Dispone de nacionalidad española desde hace tres años y únicamente cuenta con un subsidio de 190 euros, insuficiente para afrontar los 250 que le cuesta el alquiler mensual de su domicilio y cualquier "gasto normal", caso de agua o luz.

En todo caso, los colectivos que la respaldan no han evitado la posibilidad de llamar la atención sobre una problemática que perjudica a "mucha gente" en la ciudad naval.

Así, el representante de las entidades sociales ha remarcado que la "mayoría" encaran sus dificultades en las "casas familiares" y con el aval de la "pensión" de sus allegados.

Para Heidi, ha solicitado "una vivienda y una ayuda de emergencia", asegurando que se le está "tramitando la Risga".

Han mantenido diversos encuentros con dirigentes del Ayuntamiento, caso de la concejala de Bienestar Social, que "dice que va a solucionar el tema; reúne todos los requisitos para acceder a una vivienda de emergencia residencial".

Martínez ha emplazado al consistorio a "gestionar todo esto" porque "también tiene viviendas", elevando a medio centenar las que permanecen "vacías" en el barrio de Recimil, de propiedad municipal.

Aunque en su mayor parte no ofrecen "las condiciones adecuadas" para su habitabilidad, sí ha observado que alguna se adapta a esas exigencias, aludiendo a una en la calle Ortigueira.

"El alcalde tiene que firmar un papel", ha espetado, alegando que este caso es la "punta del iceberg de lo que está pasando en Ferrol".

Según ha añadido, el acto les ha servido "para ganar tiempo" al ver que el "Ayuntamiento no resolvía" su situación. Optaron por "oponernos" al juicio pese a que la afectada "reconoce esta deuda con la dueña del piso".

El importe pendiente de abono alcanza los 1.600 euros "entre limpieza del portal", al no existir comunidad de propietarios, y los gastos de agua o el propio alquiler; esa cantidad se acumula "desde junio", ha relatado Ignacio Martínez, que ha censurado que "no hay en Ferrol ningún convenio firmado" para casos como el suyo.

De hecho, ha sostenido que, a preguntas de estas plataformas, el Valedor do Pobo no ha podido transmitirles datos concretos sobre casas disponibles.

Sin embargo, sus propias informaciones apuntan a varias susceptibles de acoger a ciudadanos con estas necesidades, avanzando el portavoz de la PAH que el Instituto Galego da Vivenda e Solo prevé desarrollar "un sorteo de viviendas sociales" en la urbe.

Finalmente, ha reseñado que el Ayuntamiento está "preparando los convenios para negociar con la Xunta" la puesta "a disposición de viviendas de tipo social", señalando que hay algunas sin ocupantes en Ferrol Vello, Telleiras o Caranza.