Catalunya realizó 1.015 trasplantes en 2016 gracias a más de 300 donantes

Los hospitales catalanes realizaron 1.015 trasplantes el pasado año 2016, lo que supone un récord histórico gracias a 315 donaciones válidas provenientes de cadáver.

El conseller de Salud, Antoni Comín, el director de la Organización Catalana de Trasplantes, Jaume Tort, y la jefa de los programas de donación y trasplantes del Hospital Vall d'Hebron, Teresa Pont, han presentado hoy en rueda de prensa en Barcelona los datos de trasplantes correspondientes al pasado año.

Las 1.015 operaciones de trasplantes suponen un 6,28 % más que el año 2015, una gran parte de las cuales -706- corresponden a trasplantes renales, seguidos de los hepáticos -167-, cardíacos -55-, pulmonares -73- y pancreáticos -14-.

No obstante, 1.301 personas están en lista de espera para recibir uno o más órganos, aunque esta cifra se ha reducido con respecto a 2015, cuando eran 1.350 las que esperaban.

El incremento de donantes de cadáver es del 23 % con relación a 2015 y supone una tasa de casi 42 donantes por millón de habitantes, ligeramente inferior a la media española, de 43 por millón, unas cifras definitivas que se conocerán mañana en Madrid, ha precisado Tort.

El aumento de donantes se explica, ha indicado Tort, por el elevado crecimiento de la donación en asistolia, es decir, de enfermos de algunas patologías ingresados en hospitales que mueren por cese irreversible de la actividad cardíaca.

De hecho, el pasado 2016, uno de cada tres donantes cadáver válidos lo fueron por este tipo de muerte.

En cambio, el número de donantes vivos ha sido ligeramente inferior al año anterior: 145, 25 menos que en 2015, una tendencia que también se produce en el resto de España.

Teresa Pont ha precisado que un tercio de los donantes actuales son personas de más de 70 años mientras que los fallecidos por accidentes de tráfico no llegan al 5 % de las donaciones.

Por lo que se refiere a las negativas de las familias a donar los órganos de un familiar fallecido, el porcentaje es similar al año anterior, con un 14,4 %, mientras que en el Reino Unido las negativas a donar se sitúan en el 30 % y en Francia, en el 32 %.

En la mayoría de los casos, las familias en Cataluña rechazan hacer la donación de órganos porque el fallecido ha expresado esa opinión con anterioridad (31 % de los casos), por motivos religiosos (12 %), o bien la familia no da una razón concreta (41 %), según los datos del departamento de Salud.

En cuanto a los centros hospitalarios, Vall d'Hebron lidera el número de trasplantes, con 271, seguido de cerca por el Hospital Clínic (259), el de Bellvitge (197), la Fundación Puigvert (97), el Hospital del Mar (92), Can Ruti (80) y Sant Pau (13).

En cuanto a donaciones de tejidos, el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña consiguió el pasado 2016 un total de 1.444 donantes, 515 más que en 2015.

Así, se donaron 1.418 córneas, 198 válvulas cardíacas, 84 vasos sanguíneos, y hubo 312 donantes de tejido músculo-esquelético y 270 de piel.

Tort ha estimado que cada donante de órganos puede ayudar a salvar seis vidas y cada donante de tejido lo puede hacer con más de cien personas.

El pasado año también aumentaron las donaciones de médula ósea con respecto a 2015, con 37.875 personas inscritas en el Registro de donantes de Médula Ósea (REDMO), una cifra que supone un 15,3 % de todos los donantes de España registrados (270.049).