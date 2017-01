La ejecución de Malaya abona 14 millones de euros a las arcas públicas

La ejecución de la sentencia del caso Malaya contra la corrupción ha permitido que en el primer año ya se hayan abonado casi catorce millones de euros a las arcas públicas, según ha asegurado a Efe el presidente del Tribunal, José Godino.

De los catorce millones, más de ocho se han entregado al Ayuntamiento de Marbella en pago de responsabilidad civil a la que fue condenado el cerebro de la trama Juan Antonio Roca por la Audiencia Nacional en el caso Saqueo 1.

Además, a la Agencia Tributaria se le ha abonado 5.315.236,98 euros en concepto de impuestos devengados y no satisfechos durante el periodo anterior a la administración judicial actual, principalmente IVA e impuesto de sociedades.

En una entrevista con Efe, el magistrado ha señalado que está muy satisfecho con el curso de la ejecución debido a que ya está muy avanzada y desde el punto de vista procesal todos los procesados están pagando sus condenas en prisión, sus responsabilidades civiles y multas.

Además, a través del portal (http:ventadebienesmalaya-roca.com) se han celebrado compraventas por un importe global de 5.049.729,30 euros, de las que 4.555.000 corresponden a venta de bienes inmuebles y 494.729,33 euros a venta de relojes, guarniciones, armas de fuego, dos carruajes de competición, mobiliario de oficina, cuadros y demás obras de arte.

Para José Godino, tales cifras ponen de manifiesto el "exitoso funcionamiento del portal", al que ha considerado pionero en el marco de las ejecutorias judiciales en España.

Actualmente, dicha web ha recibido más de 2,5 millones de visitas de personas interesadas en adquirir los bienes que en la misma se publicitan.

Tal éxito, según el magistrado, ha propiciado que otros dos condenados hayan solicitado al Tribunal que bienes de su propiedad sean incluidos en dicha página web para ser enajenados, y así facilitar el abono de la multa por la que han sido condenados.

Respecto a la responsabilidad civil a la que fue condenado Roca en dicho procedimiento (465.505,57 euros), ya ha sido abonada íntegramente a la Agencia Tributaria.

José Godino ha destacado que al estar la ejecutoria tan avanzada incluso algunos de los procesados ya han comenzado a pedir el tercer grado, "incluso con el visto bueno del juez de Instituciones Penitenciarias".

Sin embargo, desde el Tribunal se han negado todas las peticiones para que no se olvide el efecto de prevención que conlleva la pena privativa de libertad.

La ejecución de la sentencia supuso ir a prisión a más de una veintena de condenados al tener penas superiores a dos años de cárcel, y a otras dieciocho personas se les sustituyó la condena de cárcel debido a que están pagando "rigurosamente" las multas impuestas.

En este sentido, Godino ha destacado que desde el primer momento se les dejó claro a los procesados condenados a penas inferiores a dos años que "no se les iba a suspender la condena, sólo se les sustituiría si pagaban".

En este sentido, a dichos procesados se les impuso un calendario de pagos debido a que muchas multas eran muy elevadas y actualmente algunos ya la han abonado íntegramente y otros la siguen pagando de forma fraccionada debido a las elevadas cuantías.

Por todo ello, Godino está muy satisfecho con el curso de la ejecutoria dada la dificultad que conllevan este tipo de macrojuicios y a que Malaya fue considerado el mayor macroproceso de la historia judicial en España cuando arrancó en septiembre de 2010.

También fue pionero a nivel nacional por decisiones que adoptó el Tribunal y que luego se han seguido en la Audiencia Nacional como cuando se dio una dispensa temporal a procesados y abogados para que sólo asistieran cuando se estuviese tratando la parte que les competía y así proseguir con su vida profesional y familiar.