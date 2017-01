PDeCAT llama a concentrarse en el referéndum y aparca el debate sucesorio

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha llamado hoy a concentrar los esfuerzos en el referéndum previsto para septiembre y ha aparcado así el debate sucesorio, tras la insistencia de Carles Puigdemont de no seguir como presidente de la Generalitat el próximo año.

Marta Pascal y el coordinador organizativo, David Bonvehí, han participado hoy en un desayuno con militantes en Juneda (Lleida), en un momento en el que la formación no tiene un candidato claro si hubiera elecciones después del referéndum de septiembre, pues Puigdemont reiteró que en el plazo de un año ya no será presidente porque estima que entonces ya habrá culminado el proceso soberanista.

En declaraciones a los periodistas, Pascal ha evitado el debate sucesorio y ha señalado que "cuando haya un escenario electoral que sea inmediato" los militantes "ya decidirán quién es la persona que debe encabezar la candidatura".

Pero en estos momentos, ha proseguido la dirigente, "no es necesario hacer este debate", porque lo "fundamental" es ensanchar el apoyo soberanista y celebrar el referéndum.

"Ahora mismo, lo que es presente y futuro es que se haga el referéndum, que este país lo gane y que podamos tener un Estado", ha incidido.