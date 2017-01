Los críticos abrirán el local de Ferraz aunque retiran la palabra "PSOE"

La plataforma crítica RecuperaPSOE abrirá en los próximos días el local alquilado en la calle Ferraz para promover la afiliación de militantes, aunque ha decidido retirar de la fachada la palabra "PSOE" después de que la gestora emprendiera medidas legales por usurpar la imagen del partido.

Los responsables del colectivo han decidido quitar "PSOE" ante el requerimiento cursado por la gestora para que lo hiciera en un plazo de 48 horas, aunque han mantenido el rótulo, en letras rojas, "Afíliate. Qué nadie decida por ti".

Un portavoz del grupo ha explicado a EFE que las medidas legales y estatutarias adoptadas por la dirección interina del PSOE no van a alterar los planes de inaugurar la oficina en próximas fechas, una vez que esté instalado el mobiliario.

"Se va a abrir después de las fiestas. No va a sustituir para nada las funciones del partido, ni va a ser una agrupación. Vamos a cumplir escrupulosamente los estatutos", explica el portavoz.

RecuperaPSOE insiste en que la labor del local va a ser informar y asesorar a aquellas personas que se quieran afiliar al PSOE con el fin de que se logre la mayor participación posible en las primarias en las que se tiene que elegir al nuevo secretario general.

El portavoz de la plataforma ha lamentado que se les esté usando "como cabeza de turco para ocultar el verdadero debate, que son los problemas que está habiendo para poder afiliarse".

La cuenta de Twitter de RecuperaPSOE ha estado cerrada durante varias horas por causas desconocidas, según el grupo.

"Ante la censura más democracia, ante las amenazas más dignidad", han escrito en la red social una vez que la cuenta ha vuelto a estar operativa después de haber creado provisionalmente una alternativa.

El colectivo, que se constituyó el pasado mes de diciembre a iniciativa de medio centenar de militantes de base, pretende convocar una comparecencia ante los medios la próxima semana para explicar sus planes.

El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, aseguró ayer, miércoles, que aunque se retire de la fachada de la oficina la referencia al PSOE, se actuará de manera "muy firme y contundente".

Jiménez dijo que si se verificaba que había militantes socialistas detrás de la iniciativa, se abriría un expediente informativo y en función de las conclusiones, también podría ponerse en marcha otro disciplinario.

El local de los críticos está situado en el número 10 de la madrileña calle Ferraz, a unos 500 metros de la sede federal, que está en el 70.

En la fachada del inmueble, ha aparecido hoy una serie de cartulinas de colores, con la etiqueta "#reconciliaPSOE, en la que se leen mensajes escritos con la misma letra a favor del entendimiento entre las dos facciones en las que está dividido el partido.

"Venga, daos un besito, que los Reyes Magos os ve y a los niños malos no les traen regalos", "O se reconcilian o digo a Pablo Iglesias que les mande carbón", "En vez de abrir una nueva sede, habría sido buena idea abrir un rincón de pensar" o "Sueldo mínimo hasta un acuerdo" son algunos de los mensajes que se han colgado en el escaparte.