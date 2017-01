El paro anota una caída récord

El paro registrado en los servicios públicos de empleo anotó en 2016 la mayor caída de toda la serie histórica, con 350.534 desempleados menos, en tanto que la afiliación a la Seguridad Social creció en 540.655 personas, la mayor subida de la última década.

De acuerdo con los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número total de parados inscritos bajó a 3.702.974 personas, mientras que la afiliación subió a 17.849.055 ocupados, lo que en ambos casos son los mejores registros de los últimos siete años.

Para la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, estos datos constatan que la reforma laboral ha traído consigo empleo, por lo que cree que los españoles no permitirían que se derogase algo que funciona y que ha mejorado el mercado de trabajo.

Ha reconocido que todavía queda por recuperar la mitad del empleo destruido durante la crisis y que hay que fomentar un empleo de mayor calidad, algo en lo que va a trabajar con los interlocutores sociales para impulsar un empleo más estable, con mejores retribuciones que permitan la conciliación de la vida familiar y personal.

Uno de los datos en los que más han incidido los sindicatos hoy es en que de los casi 20 millones de contratos que se suscribieron en 2016, nueve de cada diez siguen siendo temporales, si bien el ritmo de crecimiento de la contratación indefinida casi duplica al general.

La única solución posible para CCOO y UGT pasa por la derogación integral de la reforma laboral de 2012, argumento que comparte el PSOE, si bien el Gobierno solo está dispuesto a hacer "mejoras" que no supongan correcciones sustanciales.

El descenso del desempleo registrado al año pasado fue mayor entre los hombres, que restaron 232.933 parados en 2016, hasta 1.642.302, mientras que entre las mujeres la caída fue menor (157.601), aunque el colectivo suma 2.060.672 desempleadas.

Entre menores de 25 años el paro registrado bajó a 294.570 personas, 47.607 menos que un año antes, lo que supone una caída del 13,9 % que se sitúa por encima de la media.

Los extranjeros cerraron el año con 434.962 personas inscritas en los servicios públicos de empleo, 52.255 menos que un año antes, de los que 157.553 personas proceden de países de la Unión Europea y 277.409 son extracomunitarios.

Todos los sectores económicos registraron caídas anuales, aunque fue el sector servicios el que concentró más de la mitad del descenso, si bien solo en diciembre el paro registrado aumentó en la construcción y en la industria por el paréntesis habitual en este mes en ambos sectores.

Por el mismo motivo la construcción y la industria apuntaron caídas de afiliación, aunque en comparación anual todos los sectores mejoraron la ocupación, sobre todo los servicios, donde se enmarcaron ocho de cada diez nuevos afiliados el año pasado.

La afiliación a la Seguridad Social creció al mismo ritmo entre hombres y mujeres, si bien las ocupadas siguen siendo menos, 8,27 millones frente a 9,57 millones de ocupados, mientras que los afiliados extranjeros han alcanzado los 1,71 millones, tras sumar 84.020 en el último año.

El 94,8 % de los nuevos afiliados son trabajadores por cuenta ajena (régimen general), encuadrados fundamentalmente en el comercio y la hostelería, pero también en actividades administrativas, en la industria manufacturera y en la sanidad.

De la evolución de diciembre cabe destacar la caída de ocupación en la hostelería, achacable en parte al retraso del inicio de la temporada de esquí, y el aumento del trabajo en la agricultura como consecuencia de la campaña de la aceituna que se ha notado especialmente en las provincias de Jaén y Córdoba.

El crecimiento de las altas de autónomos se redujo casi un 40 % en comparación anual, lo que para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, es "razonablemente lógico" cuando se recupera el empleo por cuenta ajena y después de que el autoempleo haya sido durante los años de crisis el refugio de quienes no tenían trabajo.