Madrid ofrece un nuevo plan de Rodalies ante el escepticismo del Govern

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha tendido hoy la mano a la Generalitat para llegar a acuerdos sobre las actuaciones en infraestructuras, en especial en Rodalies, y se ha comprometido a cumplirlos, ante el escepticismo del Govern, que ha reclamado las inversiones pendientes.

De la Serna, que ha mantenido su primera entrevista con la consellera de Gobernación y Vivienda, Meritxell Borràs, y con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha anunciado que prepara un nuevo plan de Rodalies que espera poder consensuar con la Generalitat.

"Si firmamos un acuerdo será vinculante. Este ministro no vendrá aquí dentro de cinco meses para comerse las palabras si llegamos a un acuerdo", ha asegurado De la Serna en conferencia de prensa, tras escuchar los reproches de Rull sobre el bajo grado de cumplimiento en los últimos años de las inversiones previstas en Rodalies por parte del Estado.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad ha pedido al ministro "hechos" y "garantías" y no sólo palabras porque, ha dicho, "el nivel de escepticismo es muy alto" y "ya lo tenemos todo hablado en infraestructuras".

Pese a discrepar de las cifras sobre inversiones pendientes en Rodalies ofrecidas por la Generalitat, el ministro ha asegurado compartir "en gran medida" el diagnóstico sobre la saturación de las líneas y ha afirmado que su intención es "trabajar intensamente para mejorar esta situación".

El titular de Fomento se ha mostrado partidario de elaborar un nuevo plan de Rodalies que actualice las medidas necesarias y marque las prioridades sin que esté condicionado por acuerdos, convenios o protocolos anteriores, a lo que la Generalitat se resiste ya que cree que ésos aún están vigentes.

Rull ha reivindicado el traspaso total a la Generalitat de las competencias sobre Rodalies como mejor manera de garantizar su buen servicio, a lo que se ha negado Íñigo de la Serna.

El conseller ha recordado que la inversión pendiente en Rodalies por parte del Estado se eleva a 4.798,8 millones de euros, según los datos de la Generalitat.

Los consellers han aprovechado el encuentro para trasladar al ministro sus demandas en áreas como las infraestructuras, la movilidad o la vivienda.

Así, Rull ha puesto sobre la mesa otras cuestiones que ya hace años que reclama el Govern como la titularidad de la Generalitat de los puertos y aeropuertos y el impulso en la construcción del Corredor Mediterráneo.

Respecto al Corredor, el ministro ha explicado a Rull que ya tienen decidida la persona que se convertirá en el coordinador del plan de ejecución de esta obra, figura clave para la Generalitat que el conseller ha pedido que pueda consensuarse.

"Por si acaso, nosotros presentaremos propuestas de nombres porque creemos que si es una persona consensuada su trabajo será más útil", ha dicho el conseller catalán.

Por su parte, el tema de la vivienda ha centrado el encuentro del ministro con la consellera Borràs, que ha abordado cuestiones como las ayudas al alquiler o la rehabilitación comprendidas en el plan de vivienda o las normativas catalanas relacionadas con esta temática que han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional (TC).

Borràs ha reclamado al Gobierno que retire los recursos presentados ante el TC en materia de vivienda y le ha pedido que se comprometa a no recurrir también la última ley de vivienda, guante que no ha recogido De la Serna, que ha asegurado que en estos recursos no hay voluntad política y que obedecen a criterios jurídicos.