Heladas y nieblas darán la bienvenida a 2017

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, heladas significativas en ambas mesetas y en el área pirenaica, así como nieblas en la cuenca del Ebro y la meseta sur.

En el extremo noroeste peninsular se producirá un aumento de la nubosidad durante el día hasta quedar el cielo nuboso o cubierto al final de la jornada, con lluvias en el extremo noroeste de Galicia, que podrían extenderse al resto de la mitad oeste de Galicia.

Nuboso en el valle del Ebro e intervalos nubosos en otras zonas del tercio occidental peninsular, Baleares y el sur del área mediterránea peninsular.

La Aemet destaca la posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional en puntos del litoral sudeste de la Península y el oeste de Baleares.

Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto, excepto en zonas de nieblas, que podrán ser localmente persistentes y/o "engelantes" en la cuenca del Ebro y la meseta sur, sin descartarlas, de forma más local y con menor persistencia, en la meseta norte. Calimas en Canarias.

Temperaturas diurnas en descenso en buena parte de la vertiente atlántica y valle del Ebro. Pocos cambios en el resto. Heladas de madrugada en la mayor parte del interior peninsular, mas intensas en el área pirenaica y ambas mesetas.

Viento de componente sur en el litoral de Galicia, Baleares y Canarias, y del este en el litoral andaluz. Flojo en el resto.





PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:



- GALICIA: poco nuboso o despejado, salvo en el norte donde habrá intervalos nubosos aumentando por la tarde en toda la zona a cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles o de cierta intensidad en el norte y oeste, sin descartar precipitaciones al final del día en el resto de la comunidad. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo variable, aumentando por la tarde a sur y suroeste en el litoral al sur de Fisterra y a noreste al final del día entre Ortegal y Fisterra.



- PRINCIPADO DE ASTURIAS: poco nuboso o despejado, aumentando por la tarde a cubierto, salvo en el extremo oriental donde aumentará a nuboso o cubierto de nubes medias y altas. No se descartan lluvias débiles al final del día en el extremo oeste, más probables hacia el litoral. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso salvo en el litoral, con pocos cambios. Heladas débiles en el interior. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.



- CANTABRIA: poco nuboso o despejado, salvo a primeras horas en las que predominarán las nubes bajas con brumas y bancos de niebla, y al final del día se extenderán los intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso, siendo menos acusado el de las mínimas y permaneciendo con pocos cambios las máximas en el litoral. Heladas en Liébana y Cantabria del Ebro. Viento flojo de componente sur.



- PAÍS VASCO: poco nuboso o despejado, con predominio de nubes bajas y nieblas al principio, principalmente en el interior. Al final del día se extenderán intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso excepto en Araba, donde las máximas permanecerán con pocos cambios. Heladas en Araba. Viento flojo del componente sur.



- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta en la segunda mitad del día desde el oeste. Nieblas dispersas con cencellada en el bajo Duero y en la zona de Ebro, donde pueden ser persistentes. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas, generalizadas en la meseta y fuertes en muchas zonas. Vientos flojos variables, tendiendo a fijarse del sur.



- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: poco nuboso, salvo en la ribera del Ebro y puntos de la zona centro donde predominarán las nubes bajas con bancos de niebla. Temperaturas con pocos cambios salvo en la vertiente Cantábrica, donde descenderán ligeramente, y en la ribera del Ebro, donde descenderán las máximas. Heladas en el Pirineo y algo más débiles en la ribera del Ebro y puntos de la zona centro. Viento flojo de componente sur.



- LA RIOJA: cielo poco nuboso, pero con nubes bajas y nieblas en el valle, que pueden ser persistentes y con cencellada. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas. Vientos flojos variables.



- ARAGÓN: cielos poco nubosos o despejados, excepto en el sur de Huesca y en la ribera de Ebro, donde se esperan extensas nieblas y nubes bajas persistentes. Las nieblas podrán ser localmente engelantes. Temperaturas sin cambios importantes. Heladas generalizadas, débiles en el Valle del Ebro y más intensas en el Pirineo y las Ibéricas. Viento variable flojo o calmas.



- CATALUÑA: cielos poco nubosos o despejados. En las depresiones de Lleida y Tarragona se esperan extensas nieblas y nubes bajas persistentes. Las nieblas podrán ser localmente engelantes. En el resto del interior, bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios importantes o en ligero descenso. En el interior heladas débiles, más intensas y generalizadas en el fondo de los valles del Pirineo. Viento variable flojo o calmas en el interior y viento del suroeste flojo en la costa con algún intervalo de moderado.



- EXTREMADURA: poco nuboso, aumentado la nubosidad media y alta desde el noroeste en la segunda mitad del día. Nieblas matinales dispersas en los grandes ríos. Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. Heladas débiles. Vientos variables flojos, tendiendo a fijarse del sur.



- COMUNIDAD DE MADRID: predominio de cielos poco nubosos o despejados con probables bancos de niebla, brumas e intervalos de nubes bajas matinales en el valle del Tajo y sus afluentes, aumentando por la tarde la nubosidad alta y media por el oeste. Temperaturas mínimas en descenso en la sierra y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso. Heladas débiles generalizadas. Vientos flojos variables tendiendo a componente sur por la tarde.



- CASTILLA-LA MANCHA: predominio de cielos poco nubosos con bancos de niebla, brumas e intervalos de nubes bajas matinales en la Mancha y los valles del Tajo y el Guadiana, aumentando por la tarde las nubes medias y altas de oeste a este. No se descarta que los bancos de niebla puedan ser engelantes. Temperaturas mínimas en descenso en las zonas altas del norte y nordeste y en el cuadrante suroeste y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas, localmente más intensas en la mitad oriental. Vientos flojos variables tendiendo a componente sur.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado en general. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en el interior. Viento variable flojo.



- MURCIA: cielos nubosos de tipo bajo, quedando por la tarde poco nuboso en el interior. Brumas matinales en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas con pocos cambios. Vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste.



- BALEARES: predominio de poco nuboso, aumentando durante la mañana a intervalos nubosos, con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, con heladas débiles en Mallorca. Viento flojo o en calma, tendiendo por la tarde a suroeste.



- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos. En el extremo oriental, el área del Estrecho, litoral mediterráneo y Málaga se esperan intervalos nubosos matinales de nubes bajas. Brumas matinales en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas sin cambios o en descenso, con heladas débiles en el interior oriental. Vientos flojos variables en el interior, de componente este en el litoral, tendiendo a variables flojos por la tarde. Levante en el Estrecho, amainando a flojo durante la tarde.



- CANARIAS: poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso al final del día en La Palma. No se descarta calima. Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste con intervalos de fuerte en las islas orientales, disminuyendo al final del día.