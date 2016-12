Rajoy afirma que una reforma constitucional no solucionaría problema catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido hoy a la Generalitat y a partidos catalanes que dejen de dar "pasos en la mala dirección" y de decir que no cumplirán la ley, pues es una actitud que "no conduce a ninguna parte", y ha insistido en que una reforma de la Constitución no solucionaría el "problema".

Frente al desafío independentista que proviene de Cataluña, Rajoy ha reiterado su posición, que es inamovible, como él mismo se ha encargado de recordar.

Esa posición consiste en hablar "de todo" menos de un aspecto, el referéndum, que no autorizará de ninguna manera porque va contra la ley, ha recalcado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año.

El diálogo abarcaría casi todo y en todos los niveles, y así, ha subrayado que sus ministros hablan con los conseller del Govern de Cataluña y que él mismo ha hablado hace poco con el president, Carles Puigdemont.

No ha concretado qué se han dicho en esa conversación: "Cuando tenga algo que contarles sobre este asunto, lo haré".

Ante los medios, en una comparecencia que le ha servido para hacer balance de 2016, Rajoy se ha mostrado convencido de que su voluntad de dialogar será compartida por la Generalitat, ya que no ve "razón" para que por esa parte suceda lo contrario.

"Es bueno hablar", ha reiterado, y acto seguido ha encuadrado en esas vías de diálogo asuntos como el futuro de las pensiones, el modelo educativo o los que formarán parte de la Conferencia de Presidentes de enero, a la que Puigdemont ha dicho que no acudirá.

También ha mostrado su disposición a dialogar con las comunidades autónomas de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Pero, según sus palabras, "hay algo de que no se puede hablar, que es de incumplir la ley", y por ello, ha insistido en que no autorizará ni aceptará el referéndum.

Porque "no se puede hablar de lo que no se puede disponer", ha advertido el jefe del Gobierno, para quien "si alguien quiere hablar de la igualdad de los españoles, de la unidad o de la soberanía" de los españoles, su respuesta será "no". "Eso corresponde a los españoles y todos estamos obligados a cumplir la ley", ha puntualizado.

Tras recordar que su posición no ha variado en ningún momento, ha sentenciado que precisamente por esas razones, "el Gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía y la igualdad".

A pesar de esa posición inamovible y de que en varias ocasiones el Ejecutivo ha expresado que no habrá consulta, desde el Parlament de Catalunya, y dirigentes políticos, mantienen la hoja de ruta del proceso a través de diferentes proyectos o leyes de la llamada "desconexión".

Esa sucesión de decisiones, para Rajoy, son "pasos en la mala dirección", y eso, en este momento, "ni es inteligente ni ayuda a la convivencia" o al entendimiento.

"Tampoco tiene ningún sentido, ni sé a qué contribuye, decir 'no voy a cumplir las leyes ni voy a hacer caso a lo que digan los tribunales': eso no conduce a ninguna parte", ha añadido antes de pedir que "no se den más pasos en dirección contraria al sentido común".