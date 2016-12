Quitan el pasaporte al edil de la CUP, que anuncia que seguirá desobedeciendo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha retirado el pasaporte al concejal de la CUP Joan Coma tras su detención ayer por no acudir, imputado de sedición, a declarar ante al magistrado, una "lógica desobediente" que ha anunciado que seguirá aplicando.

Coma fue arrestado ayer en la localidad barcelonesa de Vic por no haber comparecido ante Moreno el pasado 24 de octubre imputado de un delito de incitación a la sedición y hoy ha sido puesto a disposición del juez.

En declaraciones a los periodistas a su salida del tribunal, donde se han concentrado varias decenas de personas para solidarizarse con él, Coma ha pedido "movilización" en toda España para "hacerle frente a un Estado antidemocrático" con instituciones "totalmente anacrónicas, como el tribunal de orden público aquí delante: la Audiencia Nacional".

Moreno ha tomado declaración a Coma durante una hora y luego le ha dejado en libertad, pero con la medida cautelar, que ha pedido el fiscal, de quitarle el pasaporte para asegurar su comparecencia en caso de volver a ser citado.

El concejal había sido emplazado por el juez en octubre por sus palabras en un pleno del Ayuntamiento de Vic, donde hizo un llamamiento a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con el proceso independentista.

A las puertas de la Audiencia, el edil ha afirmado, en relación a posibles nuevas citaciones, que seguirán aplicando su "lógica desobediente para conseguir el derecho a autodeterminarnos libremente".

Coma ha defendido su derecho a "ejercer la desobediencia ante cualquier ley injusta" de manera "no violenta" y ha explicado que así se lo ha hecho llegar al juez Moreno.

"Lo que se ha evidenciado hoy aquí, y en el marco del debate político que hay en Cataluña, es que estamos ante un Estado de un carácter altamente antidemocrático" y "superar este estado actual" no depende solo de los independentistas, sino "sobre todo" de los no independentistas de toda España.

El concejal, que ha sido recibido por diputados y senadores de la CUP y ERC con aplausos y un cartel con el lema "ni un paso atrás", ha opinado que "todos los pueblos de España deben movilizarse de una vez por todas para terminar con la actual regresión antidemocrática que está viviendo el Estado español".

"¿Qué es esto de defender la unidad de España en un juzgado, encerrando a un cargo electo durante horas para decidir que podía salir?", se ha preguntado entonces, y ha añadido que eso no es lo que quiere la población española: "Yo he hablado con gente más allá del Ebro y a nadie le gusta esta situación".

En el auto de libertad, el juez Moreno destaca que Coma pudo cometer un delito de provocación a la sedición cuando en el pleno llamó a desobedecer al Constitucional con las palabras "nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos", y hoy el fiscal le ha preguntado qué quería decir con esa expresión.

El investigado le ha respondido, según su abogado, que obedece a esa defensa de la desobediencia civil como forma de lucha, y también ha deslegitimado la competencia de la Audiencia Nacional por ser un tribunal que no reconoce los derechos políticos.

El juez Moreno explica en el auto que el investigado, pese a tener residencia y arraigo en territorio español, se negó a comparecer al llamamiento judicial, por lo que se tuvo que acordar su detención y puesta a disposición del magistrado.

Estima así pertinente la retirada del pasaporte para evitar su posible salida de España hacia países de fuera de la Unión Europea, donde se dificultaría, dice, su puesta a disposición judicial en el hipotético caso de que incumpliera su obligación de comparecer cuando fuese requerido.

Esto lo señala el juez teniendo en cuenta la negativa expresa y pública de Coma a cumplir la citación de comparecencia ante el juzgado y de sus manifestaciones relativas a no reconocer los tribunales cuando considere que no respetan los derechos políticos de los pueblos, así como a no cumplir las leyes que crea injustas y que supongan un obstáculo a sus propuestas de separación de Cataluña.