Madrid limitará mañana el aparcamiento a los no residentes por la polución

Madrid limitará mañana el aparcamiento a los no residentes por la polución Efe

El Ayuntamiento de Madrid ha aplicado hoy el Escenario 2 del protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) y, en consecuencia, los no residentes no podrán aparcar mañana, miércoles, en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER).

Esta medida de Aviso, tras la superación de 200 microgramos, implica la desconexión de los parquímetros para los no residentes, aunque sí podrán aparcar los residentes autorizados.

También podrán estacionar dentro del perímetro de la M-30 los vehículos comerciales e industriales con autorización SER, los minusválidos con distintivo, ambulancias, vehículos de bomberos y protección civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los de servicios básicos como recogida de basura, agua, gas, luz, telefonía o mudanzas.

El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena ha anunciado que antes del mediodía de mañana informará de las medidas a adoptar y que deberán aplicarse el jueves 29 en el caso de que la previsión meteorológica desfavorable se mantenga.

La medida aprobada este martes incluye también las restricciones previstas en el Escenario 1, que ya aprobó el Ayuntamiento el pasado lunes y que limita hoy de 90 a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad.

El Ayuntamiento madrileño adoptó esta medida al superar las estaciones de Castellana, Plaza de España, Ramón y Cajal y Cuatro Caminos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire los 180 microgramos por metro cúbico de NO2 durante dos horas consecutivas, y debido a la desfavorable previsión meteorológica.

Para aplicar el Escenario 2, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta los "altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) durante la noche del 26 de diciembre".

Según los datos ofrecidos por el Gobierno de Carmena, los niveles de NO2 han superado el valor de 200 microgramos por metro cúbico durante más de dos horas consecutivas en las estaciones de medición de Ramón y Cajal y Barrio del Pilar.

El siguiente nivel, de Alerta, sería aplicado si tres estaciones de una zona llegan a superar los 400 microgramos durante tres horas consecutivas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en coche privado, el uso compartido de vehículos.