Detenido por los Mossos el concejal de la CUP Joan Coma por plantar a un juez

El concejal de la CUP-Capgirem Joan Coma ha sido detenido hoy en Vic (Barcelona) por agentes de los Mossos d'Esquadra por orden de la Audiencia Nacional, según ha informado él mismo a través de su cuenta de Twitter y han confirmado a Efe fuentes de la policía de la Generalitat.

Joan Coma, acusado por la fiscalía de un presunto delito de incitación a la sedición en un pleno municipal, se negó a declarar ante la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre en relación con esta acusación cuando fue citado por ello, lo que ha llevado a la posterior orden de detención.

El concejal independentista ha indicado, en esta red social, en el momento de ser detenido en una calle de Vic: "El Estado español me detiene. Aprovechemos todo aquello que nos une para plantarle cara colectivamente. Un abrazo a todos, de todo corazón. Amor eterno".

Fuentes policiales han indicado a Efe que los Mossos entregarán a Coma a la Guardia Civil, que se encargará de su conducción hasta la Audiencia Nacional, donde probablemente mañana se le tomará declaración.

Ya detenido, Coma ha podido enviar un mensaje de voz, difundido por la CUP en las redes sociales, en el que el regidor indica que "hace poco que la policía me ha detenido y me están trasladando a Madrid contra mi voluntad", mientras asegura estar "bien, tranquilo y muy sereno".

En el mensaje, el concejal asegura que "el problema no lo tengo yo ni nosotros, sino ellos, todos aquellos que quieren ganar en los juzgados aquello que solo se puede resolver democráticamente", y añade que "seremos nosotros, independentistas y no independentistas, los que decidiremos en las urnas el futuro de nuestro pueblo, si hace falta, sin permiso".

Tras conocerse la detención de Coma, la CUP ha convocado concentraciones a las 20.00 horas ante los ayuntamientos de los "Países Catalanes" para pedir la libertad del concejal de Vic.

El pasado 13 de noviembre, Joan Coma ya afirmó que esperaba ser detenido en cualquier momento mientras participaba él mismo en una concentración celebrada en Barcelona en apoyo de cargos electos independentistas como él que están implicados en causas judiciales y que se niegan a comparecer ante los jueces que les citan.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno citó a Coma el pasado 24 de octubre como investigado por incitar a la sedición tras hacer un llamamiento en un pleno municipal de Vic a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional (TC).

Moreno le citó a declarar a instancias del fiscal Vicente González Mota, que consideró que las manifestaciones que hizo el concejal en el pleno municipal del 9 de diciembre de 2015 cumplen los requisitos para ser calificadas como un delito de incitación o provocación a la sedición del artículo 548 del Código Penal, en relación a los artículos 18 y 544.

Esos requisitos son que el autor de ese llamamiento sea "una persona constituida en autoridad", lo profiera de manera pública, que expresamente se llame a la desobediencia de resoluciones judiciales y que se les dé un alcance "más allá de las intenciones".