Las CCAA recibirán en 2016 unos 31.500 millones de fondos de financiación

Las autonomías recibirán este año de sus fondos de financiación, tanto del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como de Facilidad Financiera, unos 31.500 millones de euros, en los que se incluyen las cuantías adicionales derivadas de la ampliación del déficit, este año, del 0,3 al 0,7 por ciento del PIB.

Ésta es la cantidad que ha avanzado el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera, durante la que el ministro Cristóbal Montoro ha concretado que mañana el Consejo de Ministros ratificará los objetivos de déficit y de deuda de cada autonomía tras ser aprobados hoy en la citado reunión.

Objetivos que serán los mismos para todas, es decir, el 0,7 este año, el 0,6 el año que viene, el 0,3 en 2018 y el 0 en 2019. Entonces las comunidades habrían de alcanzar el equilibrio presupuestario.

Ya se sabían estos porcentajes del techo de déficit, pues se adelantaron en el anterior Consejo, pero hoy se han tenido que confirmar de modo individualizado para cada autonomía al estipularlo así la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En las dos votaciones efectuadas, una para el techo de déficit de este año y otra para los objetivos de los tres próximos ejercicios, los objetivos han salido adelante por el voto favorable del Gobierno, de las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia) y de Canarias.

Comunitat Valenciana y Baleares, gobernadas por el PSOE, han sido las únicas en votar en contra, en tanto que seis, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Asturias y Cantabria, se han abstenido. Cataluña no ha podido votar al no estar representada por el consejero del ramo (en su lugar ha estado presente el secretario de Economía del departamento).

El ministro de Hacienda no ha adelantado los anticipos a cuenta que correspondería a las comunidades, pues las cuantías estarán supeditadas a que haya Presupuestos en 2017. Ha explicado que ni puede darlas ni puede especular con ellas: "el Gobierno tiene que dar certezas", ha incidido.

Pero sí ha adelantado las cuantías del FLA, del llamado extraFLA, destinado a cubrir los excesos sobre el déficit en los que incurrieron las autonomías el año pasado, y del fondo de Facilidad Financiera, que es el que afecta a las comunidades que han cumplido.

Así, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado en una reunión celebrada por la mañana el reparto de 1.638,85 del extraFLA, lo que hace que el monto total dirigido a financiar los incumplimientos del déficit de 2015 ascienda a 6.055 millones, según precisa Hacienda por medio de un comunicado.

La Comisión de mañana dará el visto bueno a la distribución de 2.909 millones de euros más, estos provenientes de la ampliación en cuatro décimas del déficit de este año (más de 2.505 millones de euros) y de lo que recibirán Galicia y Canarias por haberse ajustado a ese techo (casi 404 millones entre las dos).

Si se suman estas dos entregas a todo lo ya que se ha movilizado en 2016, las comunidades autónomas recibirán este año unos 31.500 millones de euros gracias a los cauces de financiación habilitados por el Gobierno.

Asimismo, la Comisión Delegada ha aprobado hoy repartir 119,80 millones de euros entre 44 ayuntamientos gracias al Fondo de Ordenación a las entidades locales.

Esta inyección de liquidez permitirá aliviar la situación de las arcas públicas de muchas comunidades.

El Ministerio de Hacienda ya tiene en funcionamiento la plataforma para que las autonomías vayan remitiendo las facturas, paso previo a percibir los montantes del FLA y poder pagar a sus proveedores directos. Tienen de plazo hasta el próximo lunes.

Asimismo, el Gobierno se ha fijado el tope del 31 de diciembre para proceder a los pagos, si bien, fuentes del Consejo de Política Fiscal y Financiera han informado a Efe que el ministro se ha mostrado dispuesto a alargar los tiempos (hasta mediados de enero) si alguna comunidad tuviera problemas para depositar las facturas en la plataforma del Ministerio.

Las perspectivas financieras para el año que viene contarán, además, con el colchón de la flexibilización de los techos de déficit (el 0,6 por ciento del PIB), pues los gobiernos autonómicos podrán gastar más en sus servicios públicos.

La situación mejoraría si hay Presupuestos el año que viene, sobre lo que Montoro se ha mostrado optimista: "Más pronto que tarde" habrá proyecto en las Cortes Generales, ha afirmado sin concretar más.

Para las comunidades es esencial que haya Presupuestos porque, como ha recordado Montoro, eso les permitirá conocer los anticipos a cuenta, o en otras palabras, cuánta liquidez más.

Algún gobierno autonómico, como el de Castilla y León, ha pedido hoy en el Consejo que le dé una cifra, una previsión al menos, pero han encontrado la negativa del ministro.

También se han encontrado con un documento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre objetivos de déficit según los esfuerzos de cada autonomía, pero Montoro ha dejado claro que el Gobierno está a favor del mismo techo para todos.