Catalunya recoge migajas del Sorteo de Navidad con un pellizco del "Gordo"

La suerte ha sido esquiva otra vez con Cataluña y el Sorteo Extraordinario de Navidad de hoy apenas ha dejado, por casualidad, un pellizco de 40 millones del 'Gordo' en el Raval de Barcelona, otros 5,8 en un reguero de décimos del segundo premio esparcidos por toda Cataluña, 880.000 euros en los cuartos y otros 6 millones en quintos premios, también muy repartidos.

En total, Cataluña ha recuperado, sin contar terminaciones ni pedreas, unos 53 millones de euros de los 393 que jugaba este año, un 2,5% más que la Navidad pasada, cuando la fortuna tampoco recaló en la comunidad catalana.

La mayor porción de la escasa fortuna la ha repartido Montserrat Malagelada, "Mont" para sus allegados, titular del despacho de loterías número 65 de la calle del Carme, en el Raval de Barcelona, que ha repartido 10 series del Gordo, premiadas con 40 millones, que había comprado en Madrid porque cada año adquiere décimos acabados en 13 para abastecer a sus clientes más supersticiosos.

Malagelada ha explicado a Efe que los décimos se los envió Agustín Ramos, el lotero del Paseo Esperanza de Madrid, que es amigo suyo "desde siempre".

La lotera no tenía los décimos a la vista, sino guardados en el mostrador y cuando uno de sus clientes le pedía un número acabado en 13, sacaba el 66.513, que era el que este año le había enviado su amigo porque ella no tiene asignados números que acaben en 13.

"Normalmente, siempre me enviaba el mismo número acabado en 13, que no era éste, pero justo este año Agustín ha cambiado de administración y me envió otro número acabado en 13", que ha sido el afortunado, aunque la lotera ha confesado que "estos números son para tenerlos, pero nunca tocan".

Entre los afortunados poseedores de décimos del número 66.513 está Rosa, una señora mayor que ha explicado a los periodistas que ella compró un décimo y se lo repartirá con su hija.

"Mi nieto estaba siguiendo la lotería y me ha avisado de que el Gordo acababa en 13 porque sabía que yo siempre juego números que acaban en 13", ha relatado la agraciada.

El segundo premio, el 04.536, también ha dejado otro pellizco de 5,8 millones repartido por toda la geografía catalana.

Diez décimos de este número (una serie), premiados con 125.000 euros cada uno, se han vendido en la administración número 299 de Barcelona, situada en la calle Balmes, mientras que otra serie ha sido despachada en la administración número 3 de Salou (Tarragona).

Otros cinco décimos de este premio han sido vendidos en un establecimiento de Calafell (Tarragona), mientras que dos décimos los han vendido en la administración 265 de Barcelona, en el número 195 de la calle Concilio de Trento.

Pero también se han vendido décimos sueltos de este premio, la mayoría por terminal, en Abrera, Barcelona, Castelldefels, Esplugues, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Boi, Sant Pere de Ribes, Vic -en dos administraciones-, Viladecans, Castell-Platja d'Aro, Olot, Portbou, Lleida, Deltebre, Falset y Vinyols i els Arcs.

Barberà del Vallès y Sant Andreu de la Barca han compartido suerte en este sorteo y ambas poblaciones han vendido parte de un cuarto y un quinto premio.

En el caso de Barberà ha sido la panadería el 'Forn de Barberá', la que ha repartido 1,8 millones en participaciones de 5 euros del número 60.272, agraciado hoy con uno de los quintos premios.

La propietaria de la panadería, Eulàlia Valls, ha saltado de alegría al coger el teléfono para atender a Efe, que le ha dado la noticia, y ha asegurado que tienen "tradición de comprar" números desde que abrieron su establecimiento, hace 54 años.

La mayoría de sus clientes ha comprado las participaciones de 5 euros, por lo que han sido premiados con 1.200 euros cada uno.

"La lotería la encargó mi marido, aunque el número lo escogí yo porque me pareció bonito, sin ninguna razón más", ha detallado la afortunada panadera.

El propietario de la administración de lotería número 2 de Barberà, Alfonso López, ha explicado a Efe: "es la primera vez que damos un premio en Navidad, y esta vez por partida doble. ¡Dos premios!". Y pese a que el establecimiento ya lleva 27 años abierto.

El Bar Sílvia de Mollerussa (Lleida) ha repartido 1,8 millones de euros al haber vendido 30 series, en décimos, de otro quinto premio de la Lotería de Navidad, el correspondiente al número 68.981.

Otro bar, El bar-restaurante M&M Gourmet del barrio de Poblenou de Barcelona ha repartido 900.000 euros entre sus clientes y empleados al vender 15 series del número 3.371, premiado con un quinto del Sorteo de Navidad, y escogido por un lotero que hoy ha vivido su última lotería navideña antes de jubilarse.

El propietario del bar situado en el número 302 de la calle Llull, José Antonio García, "agobiado" por la prensa, ha asegurado a Efe que no le va a "cambiar la vida por un quinto premio", que ha repartido en décimos enteros.

Las quince series del número que había comprado García hace un mes en la administración de lotería del mismo barrio de Poblenou, "L'Estel", situada la calle Pujades, 276, y regentada por Pere Magrinyà, que precisamente se está jubilando y está traspasando el establecimiento, por lo que ha sido su último sorteo de Navidad.

Como cada año, la administración de lotería que más décimos vende en España, "La Bruixa d'Or" de Sort (Lleida), ha cosechado unos cuantos premios menores, aunque según su propietario, Xavier Gabriel, ha destacado que ha repartido en este sorteo un total de 26 millones de euros, incluyendo números premiados, aproximaciones y terminaciones.