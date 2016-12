El joven bilbaíno herido en el ataque de Berlín se recupera tras ser operado

El joven bilbaíno de 21 años que resultó herido anoche en el ataque contra un mercado navideño de Berlín se recupera tras ser operado con éxito hoy de las fracturas que sufrió en las dos piernas, además de fisuras en la cadera, que según ha confesado en Twitter le provocaron un dolor "insoportable".

Iñaki Ellakuria es un estudiante de cuarto curso del grado de Economía de la facultad de Sarriko (Bilbao) de la Universidad del País Vasco que estaba en Berlín desde septiembre con una beca del programa Erasmus.

Ayer se encontraba con dos amigas en el mercado navideño cuando un camión articulado irrumpió, a las ocho y cuarto, entre los puestos de recuerdos y comidas, llevándose por delante a personas y casetas, con un balance de doce personas muertas y otras 48 heridas.

El camión "pilló de pleno" al estudiante vasco, según relató éste en Twitter, red social en la que es muy activo.

"Oí un camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenía en mi puta cara. Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada", contó Ellakuria.

Después comentó: "Estoy bien, gracias a la cantidad de drogas que me han enchufado por vena. Pero el dolor ha sido lo más insoportable de toda mi vida". "Cada vez que lo pienso, más me duele", ha apuntado.

El bilbaíno ha agradecido las muestras de preocupación de todos los que le han preguntado por su estado, así como el trato recibido por parte de "la gente no herida", que "se portó de lujo" ayudando con cojines, agua, comida, mantas, gorros y bufandas, pues "hacía mucho frío, y "cada vez que tiritaba, se multiplicaba el insoportable dolor, el mayor que jamás" ha sufrido.

Esta mañana, ya con la compañía de sus padres en la capital alemana, Iñaki Ellakuria ha sido operado con éxito en el hospital Vivantes Wenckelbach de sus fracturas en la tibia y el peroné de la pierna izquierda, en el empeine de la pierna derecha y varias fisuras en la cadera.

"Todo ha ido bien", ha explicado Efe su padre, Juan José Ellakuria, que ha llegado a Berlín con su mujer esta mañana desde Bilbao al enterarse de que el ataque había dejado herido a su hijo.

El padre ha comentado que el propio Iñaki le llamó "muy nervioso" por teléfono apenas veinte minutos después del atentado y le contó cómo se encontraba, acompañado en todo momento por su amiga, otra joven vasca, que se trasladó posteriormente con él al hospital.

El padre ha agradecido la ayuda del personal de la embajada española en Berlín, que les ha recogido en el aeropuerto esta mañana, les ha acompañado hasta el hospital y ha permanecido con ellos.

El atentado de Berlín ha sido condenado hoy por diversos representantes institucionales y partidos vascos, como el Gobierno Vasco, el lehendakari, Iñigo Urkullu; la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia; o EH Bildu.

El Gobierno Vasco ha celebrado esta mañana una concentración silenciosa de condena por este ataque, una repulsa que mañana al mediodía se repetirá ante los ayuntamientos de todo Euskadi.