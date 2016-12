Aznar renuncia a la Presidencia de honor del Partido Popular

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo y líder del PP, Mariano Rajoy, en la que le comunica su decisión de renunciar a la presidencia de honor del partido, aunque se mantiene como militante.

Aznar, que también ha hablado por teléfono con Rajoy, según han confirmado a Efe fuentes cercanas al expresidente, añade en su misiva que esta decisión supone también que no participará en el próximo congreso nacional del PP, una cita que, no obstante, espera sea un "éxito".

En la cúpula del PP la decisión de Aznar ha cogido por sorpresa según han admitido a Efe las fuentes consultadas, que no esperaban que el expresidente hiciese hoy este anuncio.

En su carta a Rajoy, a quien desea "los mejores aciertos" en estos momentos "tan importantes y tan difíciles", Aznar justifica su decisión de dejar la presidencia de honor en la nueva situación de "independencia" de la Fundación Faes, que se ha desvinculado completamente del PP.

Algo que, a su juicio, "aconseja" también que él deje su cargo honorífico en el partido.

"Ningún patrono de Faes ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política. Como presidente de Faes no deseo ser una excepción", señala Aznar, quien no da más explicaciones ni expone con más detalle las razones que le han llevado a dejar este cargo.

Añade que esta decisión, junto a otras consideraciones que no quiere explicar porque, según dice, "alargarían innecesariamente estas líneas", significa también que no participará en el congreso nacional del PP.

Recuerda que ha participado en todos los congresos desde 1979 y será la primera vez que no lo haga desde entonces, pero expresa sus deseos de éxito para esta "importante cita".

Además subraya que, tras haber sido ocho años presidente del Gobierno, catorce presidente del PP y otros tantos presidente de honor, mantiene su condición de militante del partido, adquirida hace ya casi 38 años.

"No tengo palabras para expresar mi gratitud, reconocimiento y afecto a los militantes del PP por su dedicación, esfuerzo y servicio a España y, particularmente, por su generosidad y lealtad hacia mí durante tantos años. Me siento orgulloso de ser uno más entre ellos", señala Aznar en esta carta.

Una misiva que concluye con el deseo a Rajoy de que tenga los "mejores aciertos" en su tarea en estos momentos "tan importantes y difíciles" y que cierra con una felicitación navideña.

La decisión de Aznar ha sorprendido en el partido, y fuentes de la dirección han admitido desconocer las intenciones del expresidente.

Precisamente, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha tenido que responder este mediodía a una pregunta sobre Aznar, en la rueda de prensa en la que ha presentado la ponencia política y de estatutos que el partido va a llevar al congreso nacional.

Maillo ha recordado así a Aznar, antes de conocer su decisión, que como presidente de honor ya forma parte del congreso que los populares harán en febrero, por lo que no necesita invitación para asistir.