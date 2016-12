La UEFA anuncia la retirada del recurso del Barça en el TAS y la revisión de su normativa

La UEFA mostró su satisfacción porque el Barcelona haya retirado el recurso presentado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra las sanciones por la exhibición de esteladas el año pasado y anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar su marco disciplinario para este tipo de casos.

En un comunicado remitido a EFE, la UEFA señaló que "aprecia que el FC Barcelona haya reconocido que, cuando se trata de la aplicación del Reglamento Disciplinario vigente, hay poco margen de maniobra para los organismos disciplinarios en lo relativo a salirse de lo que establecen las normas".

También destacó que el club español comprende que éstos "tienen la obligación de aplicar estas normas tal y como están, incluyendo todo lo relativo a la existente prohibición relativa a la exhibición de mensajes de tipo político en partidos de fútbol".

"Al mismo tiempo, la UEFA reconoce que las reglas de esta naturaleza 'no están grabadas en piedra" y que pueden, y deben, evolucionar para reflejar la naturaleza de la sociedad en la que vivimos, en la que la libertad de expresión es generalmente un valor apoyado y celebrado".

La UEFA insistió en que "no quiere que los partidos de fútbol se usen con fines políticos", pero "tampoco quiere sancionar a un club o a una federación en situaciones donde una persona razonable no se sentiría ofendida por un mensaje exhibido en un campo de fútbol".

"Por lo tanto, la UEFA también se muestra dispuesta a examinar el alcance preciso de su vigente Reglamento Disciplinario con el fin de garantizar que, en caso de que se imponga una sanción, ésta sólo suceda en circunstancias y casos en los que la mayoría de las personas razonables piensen que se debería imponer una sanción", añadió en su texto.

Además la UEFA anunció que va a poner en marcha un grupo de trabajo, en el que participarán los clubes y las asociaciones nacionales para "poder revisar el marco jurídico disciplinario proponiendo las recomendaciones apropiadas".

La UEFA multó por primera vez al Barça por la presencia de esteladas en las gradas en la final de la Liga de Campeones 2015 contra el Juventus en Berlín con 30.000 euros.

La segunda ocasión fue hace más de un año, tras en el partido de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen jugado el 29 de septiembre de 2015, y la cantidad subió hasta 40.000? por la entonación de cánticos independentistas y la exhibición de banderas.

El Barcelona recurrió esta sanción al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero este organismo no modificó la misma por entender que los documentos de defensa del club llegaron fuera del plazo estipulado para ello.

El conjunto catalán discrepó de esta opinión y defendió que iba a trabajar para que la UEFA aceptara que "la exhibición de esteladas y cánticos en el Camp Nou, motivos del expediente, son fruto de la expresión popular de un sentimiento y no de una acción política". como prohíbe la normativa disciplinaria de ésta en su artículo 16.2.

Pese a este argumento, la UEFA cerró con otra multa de 150.000? los expedientes que le había abierto también por el mismo motivo en los partidos disputados en el Camp Nou contra el Bate Borissov y el AC Roma de la pasada edición de la Liga de Campeones.

50.000 euros de esa multa quedarían suspendidos si los hechos no se repetían en los dos próximos años.

La cuestión de las esteladas había llegado al punto de que en cada partido en el Camp Nou de la Champions League una sonora pitada por parte de los aficionados recibía el himno de la competición, en respuesta a las sanciones o expediente.

Diferentes organizaciones independentistas han auspiciado la presencia de esta bandera con la entrega de miles de ellas de forma gratuita en la entrada del Camp Nou.

Esta noche se espera que el Barcelona informe de este asunto, después de que la junta directiva esté reunida con carácter ordinario en las oficinas del estadio azulgrana.