El temporal obliga a cortar carreteras en Valencia, Murcia y Andalucía

El temporal que afecta el sudeste de la península y las Islas Balares desde el viernes por la tarde sigue dejando lluvias torrenciales que mantienen en alerta naranja a seis provincias y, entre otras incidencias, están obligando a cortar carreteras y puertos de montaña en Valencia, murcia y Andalucía.

Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y el sur de la provincia de Teruel están en alerta naranja por esta gota fría que no comenzará a remitir hasta el lunes por la tarde, de manera que el tiempo no experimentará una mejoría hasta el martes.

El temporal se cobró ayer una vida, un hombre de edad avanzada, que fue sorprendido por una tromba de agua en la cala de Finestrat (Alicante) cuando caminaba por la zona, desobedeciendo la alerta por lluvias, y fue arrastrado por el mar, donde apareció flotando y sin vida 20 minutos después.

En la Comunidad Valenciana, el temporal ha provocado hoy cortes de carreteras y el cierre, de nuevo, del puerto de Sagunto al tráfico marítimo, una medida que se estableció ayer y se mantiene hoy en el puerto de Gandia.

Como precaución se ha cortado la CV-304 que une Alfara del Patriarca con Vinalesa, a su paso por el barranco de Carraixet, en la provincia de Valencia.

En Murcia, está cortada la carretera N-332, sentido Murcia y Alicante, entre San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada y casi una veintena de carreteras comarcales o locales al ser imposible la conducción en algunos tramos anegados por el agua, destacando entre ellas algunas próximas a los hospitales Naval de Cartagena y la Arrixaca de Murcia, en este caso la carretera de San Ginés.

En esta comunidad, las fuertes lluvias han obligado a atender por vía telefónica un parto que tuvo lugar en el caserío Molino de León de Cartagena porque las fuertes lluvias inundaron la carretera que permitía salir de la zona.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada a las 6.42 de esta mañana en la que se advertía de que una mujer de 33 años estaba de parto y no podía llegar al hospital dado que la carretera de Cuesta Blanca, en Cartagena, estaba inundada.

Al caserío sólo pudo acceder una patrulla de la Guardia Civil, que junto con el marido y con la asistencia telefónica de los facultativos del 112 ayudaron al parto de un varón.

Por su parte, las precipitaciones en forma de nieve caídas en las últimas horas en Granada también han obligado a cortar en esta provincia andaluza las carreteras A-337, a la altura del municipio de Nevada, y la A-396, en el de Monachil.

En la Comunidad valenciana, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.352 llamadas por incidencias relacionadas con la lluvia; en la provincia de Almería se ha gestionado este teléfono 151 incidencias y en Murcia 359.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que en las provincias en alerta naranja podrían producirse acumulaciones de agua de 150 o incluso de 200 litros por metro cuadrado en tan solo doce horas.

La lluvia viene acompañada de viento fuerte de componente este con intervalos de muy fuerte, especialmente brusco en la costa murciana, Comunidad Valenciana y Baleares.

En esas zonas habrá vientos del nordeste fuerza 7 a 8 y olas de hasta cuatro metros.

Ese viento hace que la situación en las zonas marítimas, tanto costeras como de alta mar, sea muy adversa.

Protección Civil ha pedido a los ciudadanos de todas estas zonas que eviten desplazarse en coche durante los episodios de lluvia más intensos, que retiren sus vehículos de zonas inundables y que si tienen que coger el coche eviten las zonas de barrancos.

Las nevadas serán muy significativas hoy en las sierras más orientales de Andalucía y en Teruel, con la cota de nieve en torno a 1.200/1.500 metros.

La Aemet espera que esta situación comience a mejorar a partir del lunes, aunque el temporal de viento y mar, probablemente, persista a lo largo del martes en algunas zonas.