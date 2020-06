No t'ho pensis, aquest estiu el recordaràs tota la vida!

XENASCAT

L'estiu es teu!

13.06.2020 | 04:00

"L'estiu és teu" és un programa que organitza colònies d'estiu per a nens, nenes i joves de 5 a 16 anys que vulguin aprendre i divertir-se.

Les colònies on compartir històries reals.

Doncs es tracta de conviure amb amics, companys i monitors durant uns dies i, alhora, fomentar l'aprenentatge en diversos àmbits: idiomes, música, arts escèniques, cinema, multiesportives,... la llista és llarga!

Aquest programa no només és interessant per promoure l'autonomia dels petits i joves, sinó que també dona pes a valors com l'empatia, l'amistat o l'autoaprenentatge.

Tria el tipus d'activitat que vols fer i suma't-hi. "L'estiu és teu" és una experiència única i indescriptible. I fins que no ho vius, no ho saps!

Informa't xanascat.gencat.cat/ca/programes/lestiu-es-teu