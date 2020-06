Natura, esport i diversió

CLUB EGARA

13.06.2020 | 04:00

Un any més, els Casals d'Estiu del Club Egara, ofereixen el millor campus de la ciutat, amb tota una varietat d'esports, activitats a la natura i molta diversió.

I moltes són les novetats que els hi acompanyen aquest any: excursions pels voltants del club, on els petits podran gaudir d'un entorn immillorable, amb curses d'orientació, gimcanes, etc... Es continuaran oferint tallers amb diverses manualitats, a les que s'afegeixen les classes de cuina, dibuix, fotografía... Continuen les activitats d'anglès, però a l'exterior. I sense oblidar-nos de la piscina d'estiu, on els infants podran remullar-se i gaudir de l'estiu com es mereixen.

Aquest any, davant la situació actual causada per la pandèmia del Covid-19, han adaptat totes les normatives vigents per oferir les màximes mesures de seguretat i higiene pels petits de la casa.

Durant el primer període d'inscripció, obert del 3 al 18 de juny, el club ha ofert els seus casals exclusivament per als seus associats. I, en funció de la demana i del total de de nens inscrits, facilitaran un segon període d'inscripció per a no socis.

Tot i així, disposen de promocions especials per a totes les persones que vulguin gaudir d'un club familiar amb una àmplia varietat esportiva per a pares i fills.

Demana informació al 93 735 27 09 i estaran encantats d'ampliar-te tota la informació necessària.