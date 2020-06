Aquest estiu no renunciïs a l'esport

TERRASSASPORT

13.06.2020 | 04:00

ACTIVITATS

Us proposem una oferta d'activitats educatives i engrescadores per gaudir al màxim del període de vacances. Hem preparat diferents escenaris per adaptar-nos a la situació actual i poder oferir-vos moltes activitats, tot seguint tant la normativa de les autoritats sanitàries com les fases en les que ens trobem. Entre totes les activitats destaquem especialment l'esportiva, amb molt de pes dins del programa de 9 setmanes (del 29 de juny al 28 d'agost), i que es concreta amb la natació i esports d'aigua, el pàdel, els esports col·lectius bàsics, els atlètics i els jocs recreatius i populars.

NORMATIVA

· HORARIS: Dilluns a Divendres de 8:45h a 13:15h ó de 8:45h a 15:00h amb dinar esporàdic*.

*Per aquells alumnes que necessitin quedar-se una estona més i que han de portar el seu propi dinar de casa.

· Nens de 6* als 14 anys: Entrada i sortida per la porta del camp de futbol (Les Palmeres) per C/ Voluntaris Olímpics, nº3. Entrada a partir de les 8:45h i sortida a partir de les 13:00h.

*Si els alumnes a partir de 6 anys tenen germans de 5 anys seran acceptats.

· Cal portar mascareta, roba còmode i calçat esportiu.

· Bossa amb banyador, tovallola, xancletes, casquet de bany, esmorzar i ampolla d'aigua. Caldrà portar roba interior de muda.

· Qualsevol comunicat o incidència que modifiqui l'estada del vostre fill cal fer-ho per escrit i entregar-ho al monitor responsable del seu grup.

· Tots els nens tenen l'obligació de mantenir un tracte respectuós amb el seu monitor, companys, abonats i usuaris en general. En el cas que algun nen incompleixi la normativa, es notificarà als pares per escrit, mitjançant una nota la qual hauran de tornar signada. En el cas de forma reiterada, l'organització del campus pot arribar de forma excepcional a expulsar el nen/a del campus.

· Els nens no poden fer ús d'aparells electrònics durant la realització de les activitats del campus. En el cas d'utilitzar-lo serà requisat pels monitors i retornat als pares a l'hora de sortida del campus.

· Si el vostre fill/a ha de prendre algun medicament, és indispensable comunicar-ho per escrit al vostre monitor.

· En cap cas, els nens han de portar diners ni objectes de valor, en el cas de pèrdua o robatori, el centre no se'n farà responsable.

ACTIVITATS ORIENTATIVES:

-Tots els esports, tant col·lectius com individuals, i activitats que es realitzin seran sense contacte físic, sobretot en tronc i extremitats superior i cara. Per tant, hem d'adaptar totes les activitats a un treball individual analític, ja que no podrem fer jocs grupals/globals.

-Prioritzar els jocs tradicionals a l'aire lliure (Camp de futbol / Pàdel)

-Jocs i esports d'aigua a la piscina. A part de l'ensenyança de la tècnica dels estils propis de la natació que es faria a una classe "tipus", també podem proposar tasques/activitats de busseig, diferents salts a l'aigua o tècnica del waterpolo; com llançaments en jocs de punteria, desplaçaments amb pilota, entre altres.

-La dansa, la música, el teatre i les arts escèniques també poden guanyar protagonisme en les programacions del campus esportiu.

NORMATIVA GRUPS/ALUMNES:

-Grups de 8/10 alumnes per 1 sol monitor.

-No es permetrà el contacte amb altres grups, està completament prohibit!

-S'haurà de mantenir entre alumnes els 2 metres de seguretat. I cada practicant haurà de tenir un espai de 4m?2; per treballar en condicions òptimes.

-L'ús de mascaretes en els espais tancats seran obligatòries.

-Serà molt important informar cada dia a cada grup de la importància de rentar-se les mans amb aigua i sabó i fer un ús continuat del gel hidroalcohòlic. Davant la situació actual a nivell mundial els alumnes seran conscients de les mesures de prevenció/seguretat que hauran d'adoptar, però no està de més fer el recordatori sempre.

-Com a Monitors hem de ser molt exigents amb els nostres alumnes i estar molt pendents d'ells.

-El principal objectiu és que els nens i nenes gaudeixin molt aprenent i perfeccionant les tasques esportives proposades. Evitar que hi hagin espais "buits", és a dir, tots els alumnes han d'estar en moviment continu practicant algun joc o activitat.

-Els pares/tutors hauran de signar una declaració responsable d'acceptació de condicions de participació, obligació d'informació i consentiment informat, per a participar en activitats esportives durant aquest estiu 2020, i seran entregades al monitor corresponent.